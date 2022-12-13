Tata Steel UK yüksek fırınını iyileştirerek karbon emisyonunu azaltacak

Salı, 13 Aralık 2022 14:23:34 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in İngiltere’deki bağlı kuruluşu Tata Steel UK, yüksek fırınları için yıllık karbon emisyonunu yaklaşık 160.000 mt azaltacak bir iyileştirme programı uygulayacaklarını açıkladı. Bu miktar yılda neredeyse 100.000 arabanın veya yaklaşık 50.000 hane tarafından kullanılan enerjinin karbon salımına eşit.

Port Talbot tesisinde yılda yaklaşık 3,6 milyon mt sıvı demir üreten iki yüksek fırın, sıcaklığı 1.100 santigrat derecenin üzerine çıkan yüksek basınçlı hava ile çalıştırılıyor.

Tata Steel Proje Yöneticisi Andrew McGregor, “Sıcak hava fırınları yüksek fırınların çalışabilmesi için hayati öneme sahip. Havayı ısıtma konusunda yaşanabilecek herhangi bir verimlilik kaybında ya ideal seviyenin üzerinde gaz kullanmak zorundayız ya da kaybedilen enerjiyi telafi etmek adına yüksek fırınlarda demir cevheri kullanımını azaltmak için daha çok metalürjik kok kullanmalıyız. Bu çalışma karbon ayak izimiz, enerji maliyetlerimiz ve faaliyet istikrarı ile verimliliğimizde ciddi bir fark yaratacak,” ifadelerini kullandı.

Yedi ısıtıcının üçünde uygulanan devamlı iyileştirme programı, işlem sırasında kullanılan en iyi iki yeni teknolojiyle ısı oluşturan brülörleri geliştirecek.