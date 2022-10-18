Tata Steel UK, Port Talbot tesisindeki enerji kullanımını ve karbon ayak izini lazer teknolojisiyle azalttı

Salı, 18 Ekim 2022 14:40:19 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in İngiltere’deki bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot çelik tesisinde bulunan iki adet slab yeniden ısıtma fırınında lazer teknolojisi kullanarak sıcak haddehanesinin enerji kullanımını ve karbon ayak izini azalttığını belirtti.

Ayrıca lazer teknolojisi şirketin ürün kalitesini iyileştirdi ve maliyetlerden tasarruf edilmesini sağladı.

Tata Steel Süreç Geliştirme Uzmanı Jonathan Richards, “Ürünlerin metalürjik özelliklerinin müşterilerimizin ihtiyaçlarına uymasını sağlamak için slabı doğru sıcaklıkta ısıtmak çok önemli. Canlı görsel veriler elde etmek için fırının sıcaklığını ölçen lazer sensörler kurduk,” dedi.

Açıklamaya göre, projenin bir sonraki aşamasında sistemin anormallikleri tespit edilecek ve optimum enerji verimliliğini sağlamak için fırınların gazı akışı otomatik olarak ayarlanacak.