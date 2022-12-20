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Tata Steel UK elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı hafifletmek için yoğun saatlerde faaliyetlerini azaltacak

Salı, 20 Aralık 2022 17:11:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, artan tüketici talebini karşılamaya çalışan enerji şirketlerinin üzerindeki baskıyı hafifletmek için bu kış özellikle havanın daha da soğuduğu saatlerde gönüllü olarak bazı faaliyetlerini yavaşlatacağını veya durduracağını açıkladı.

Bu kapsamda şirket, haddehaneler ve kaplama hatları gibi fazla enerji kullanan üretim hatlarından bazılarının faaliyetlerini yavaşlatacak veya durduracak.

Buna ek olarak, Port Talbot çelik tesisi üretim sürecinde ortaya çıkan gazlardan oluşturduğu elektrik üretim kapasitesini söz konusu dönemlerde şebekeye elektrik tedarik edebilmek için kullanabilir.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

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