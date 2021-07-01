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Tata Steel, Tata Steel BSL Limited ile birleşme sürecinde ilerleme kaydetti

Perşembe, 01 Temmuz 2021 11:32:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in Başkanı Natarajan Chandrshekaran, Tata Steel BSL Limited ile birleşme sürecinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Tata Steel, eski rakibi Bhushan Steel Limited’i (BSL) iflas sürecinde satın almış ve adını Tata Steel BSL Limited olarak değiştirmişti.

Chandrshekaran konuya ilişkin, “Tata Steel olarak, son 24 ayda 100 tüzel kişiyi rasyonalize ettiğimizi ve gelecekte şirketimize sinerji kazandıracak Tata Steel BSL Limited ile Tata Steel’in birleşme sürecinde ilerleme kaydettiğimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca, Tata Steel’in Hindistan biriminin, uzun mamul, madencilik, son kullanıcı ve altyapı hizmetleri olmak üzere dört farklı grupta konsolide olma ve yeniden organizasyon süreci de iyi ilerliyor,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Tata Steel  çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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