Tata Steel Singapur’daki NatSteel Holdings’i sattı

Perşembe, 30 Eylül 2021 15:41:26 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu T.S. Global Holdings (TSGH) Singapore, NatSteel Holdings Pte Ltd’de bulunan hisselerinin tamamını 172 milyon $ karşılığında elden çıkarmak amacıyla Singapur merkezli demir çelik ticaret şirketi TopTip Holding Pte Ltd ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ancak, NatSteel’in Tayland’daki tel biriminin (Siam Industrial), Tata Steel’in son kullanıcı tel portföyünün bir parçası olmaya devam edeceği belirtildi. Devir işlemlerinin bugün itibarıyla tamamlandığı ve satış bedelinin, off-shore borçların kapatılması amacıyla kullanılacağı öğrenildi.