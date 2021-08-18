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Tata Steel RINL devralımına sıcak bakıyor

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 11:10:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, şirketin, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’i (RINL) satın almaya sıcak baktığını belirtti.

Yıllık 7,3 milyon mt uzun mamul üretimi yapan RINL’nin özelleştirilme süreci geçtiğimiz aylarda resmi olarak başlatılmıştı.

Narendran, ülkenin doğusundaki ve güneyindeki piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen konumu sayesinde RINL’nin uzun mamul piyasasında inorganik büyüme fırsatları sunduğunu dile getirdi.

Tata Steel’in, özelleştirilme süreci başlatılan ve yıllık 3 milyon mt üretim kapasitesi olan bir diğer üretici Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) için de niyet beyanı gönderdiği öğrenildi.

Ticaret firması MMTC Limited, demir cevheri üreticisi NMDC Limited, mühendislik şirketi Bhel Limited, mühendislik danışmanlık hizmetleri şirketi MECON ve Odisha eyaletine bağlı bir endüstriyel promosyon şirketi ile yatırım şirketi NINL’nin ortakları arasında bulunuyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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