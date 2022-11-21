Tata Steel Port Talbot’taki 5 No’lu yüksek fırınına dijital tarama teknolojisi kuracak

Pazartesi, 21 Kasım 2022 14:53:49 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Europe, İngiltere’de bulunan Port Talbot çelik üretim tesisindeki 5 No’lu yüksek fırınına dijital tarama teknolojisi olan “Topscan” sistemini kuracağını açıkladı. Şirket bu kurulum için 1 milyon £ yatırım yapıyor.

Topscan teknolojisi yüksek fırında ihtiyaç duyulan kok miktarını azaltarak şirkete her yıl milyonlarca pound tasarruf ettirebilecek ve karbon emisyonunu yılda en az 50.000 ton azaltacak. Söz konusu teknoloji aynı zamanda fırının istikrarını ve verimliliğini de artıracak.

Topscan teknolojisinin kurulumunun Kasım ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.