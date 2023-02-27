Tata Steel Netherlands Ijmuiden tesisi için fors majör ilan etti

Pazartesi, 27 Şubat 2023 15:15:33 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands, IJmuiden çelik tesisindeki 21 No’lu soğuk haddehanesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında karşılaştığı aksaklıklar nedeniyle fors majör ilan etti.

Haddehanenin devreye alınma zamanı gecikeceği için tesis tedarik yükümlülüklerini tam olarak yerine getiremiyor.

21 No’lu soğuk haddehanedeki yenileme çalışmaları geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana devam ediyor.

IJmuiden çelik tesisi yıllık yaklaşık 7,5 milyon mt sıcak ve soğuk haddelenmiş rulo üretim kapasitesine sahip.