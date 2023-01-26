Tata Steel, Ludhiana'da elektrik ark ocağı kurulumuna başladı

Perşembe, 26 Ocak 2023 11:42:38 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan'ın Pencap eyalet hükümeti, yerli çelik üreticisi Tata Steel'in Ludhiana'da yeni elektrik ark ocağının kurulum çalışmalarına başladığını duyurdu. 26 milyar INR (319,1 milyon $) yatırımla kurulacak yeni hurda bazlı çelik tesisi, yıllık 750.000 mt nihai çelik üretim kapasitesine sahip olacak.

Pencap eyaleti başkanı Bhagwant Mann, projenin Tata Steel tarafından eyalette yapılan ilk ve Jamshedpur'daki yatırımdan sonra ülkedeki ikinci en büyük yatırım olduğunu söyleyerek şirkete tam destek ve iş birliği güvencesi verdi.