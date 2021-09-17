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Tata Steel lJmuiden tesisi için hidrojen kullanımına yatırım yapacak

Cuma, 17 Eylül 2021 11:05:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Hollanda’da bulunan lJmuiden tesisi için hidrojen kullanımını benimseyerek tamamen sürdürülebilir bir gelecek hedeflediğini ve bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapmayı planladığını açıkladı. Değerlendirme, gelecekte yatırım yapılacak bir veya daha fazla elektrik ark ocağında çeliğe dönüştürülmeden önce, doğal gaz veya hidrojen kullanarak demir üretebilen doğrudan indirgenmiş demir teknolojisini içeriyor.

Şirket, 2030 yılına kadar karbon salımını yılda beş milyon mt azaltmayı hedefliyor ve bunu başarmak için hidrojen kullanımı veya karbon yakalanması ile depolanması da dahil olmak üzere çeşitli teknolojik seçenekleri araştırıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  çelik üretimi  Hollanda  Tata Steel  |  benzer haberler »


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