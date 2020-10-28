Tata Steel küresel faaliyetlerinde yüksek kapasite kullanım seviyelerine döndü

Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:19:30 (GMT+3) | Kalküta

Tata Steel Genel Müdürü T V Narendran, şirketin Hindistan’daki faaliyetlerinde neredeyse %100 kapasite kullanım seviyelerine ulaşmasının ardından, küresel çelik tesislerinde de en iyi kapasite seviyelerine yaklaştığını söyledi.

Narendran, Tata Steel’in Singapur ve Tayland’daki çelik tesislerinin “%100 kullanım seviyesine yaklaştığını” belirtti. Şirketin İngiltere ve Hollanda’daki kapasite kullanım seviyeleri de yeniden %70-80 oranlarına geldi. Narendran, “Önümüzdeki yıl çelik talebi güçlü olacak,” dedi.

Genel Müdür, Hindistan’daki çelik satışlarının şu anda %20 düştüğünü, ancak Çin’deki hızlı iyileşmenin küresel çelik sektörüne yardımcı olduğunu söyledi.

Narendran, Çin’in çelik üretiminin eski seviyelerine dönmesi ve Hindistan’da yerel çelik talebinin iyileşmesiyle birlikte, Tata Steel’in artık Çin’e ihracat yapmadığını belirtti.