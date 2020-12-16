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Tata Steel krom cevherini ferrokroma dönüştürmek için Facor Alloys ile anlaşma imzaladı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 15:11:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaleti merkezli FACOR Alloys Limited şirketi, Hint çelik üreticisi Tata Steel ile krom cevherini ferrokroma dönüştürmek için anlaşma imzaladı.

Bu yılın Kasım ayında yürürlüğe giren anlaşmanın ardından, FACOR Alloys’un ferrokrom tesisi %100 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterebilecek.

Tata Steel’in tamamına sahip olduğu madencilik birimi Tata Steel Mining Limited çıkardığı krom cevherini, Nava Bharat Ventures Limited (NBVL) şirketinin Odisha’da bulunan tesisinde yüksek kaliteli ferrokroma dönüştürmek için NBVL ile bu ayın başında benzer bir anlaşma yapmıştı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Tata Steel  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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