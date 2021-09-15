Tata Steel Jamshedpur tesisinde karbon yakalama teknolojisini devreye aldı

Çarşamba, 15 Eylül 2021 11:36:02 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Jamshedpur çelik üretim tesisinde, günlük 5 mt yakalama kapasitesi olan karbon yakalama teknolojisini devreye aldığını duyurdu. Tata Steel, ülkede, karbondioksiti doğrudan yüksek fırınlardan çıkartan karbon yakalama teknolojisini kullanan ilk şirket oldu.

Tata Steel, karbon ekonomisinin desteklenmesi amacıyla yakalanan karbondioksitin tekrardan kullanılacağını belirtti. Amin bazlı yakalama teknolojisini kullanan karbon yakalama ve kullanma tesisi, yakalanan karbonun yerinde kullanılmasını sağlıyor. Seyreltilmiş karbondioksit gazı, kalorifik değeri artırılarak gaz hattına geri gönderiliyor.

Söz konusu projenin, düşük maliyetli karbon yakalama teknolojisinde dünya lideri olan Carbon Clean’den alınan teknolojik destekle hayata geçirildiği öğrenildi.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, “Karbon yakalama teknolojisinden edineceğimiz deneyimler, gelecekte büyük ölçekli karbon yakalama tesisleri kurabilmemiz için gerekli veriyi ve güveni sağlayacak. Bir sonraki aşama olarak, kullanma teknolojisiyle entegre edilmiş büyük karbon yakalama tesisleri inşa etmeyi hedefliyoruz. Söz konusu projeyle, karbonsuzlaşmaya ilerleyen yolculuğumuzda stratejik bir adım atmış olduk. Daha iyi bir gelecek için yeni kıstaslar belirleyerek sürdürülebilirlikte lider konumumuzu koruyabilmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz,” açıklamasını yaptı.