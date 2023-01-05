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Tata Steel: İngiltere’nin enerji ihtiyacını kendisi karşılaması için 10 milyon mt’dan fazla çeliğe ihtiyacı var

Perşembe, 05 Ocak 2023 16:28:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, İngiltere’nin enerji açısından kendi kendine yetmesi için önümüzdeki yıllarda 10 milyon mt’dan fazla çeliğe ihtiyaç duyacağını ortaya koyan yeni bir araştırma yayımladı.

Buna göre, 2030 yılına kadar denizde binlerce rüzgar türbini inşa etmek için 5 milyon mt’dan fazla çeliğe ihtiyaç duyulacak. Planlanan güneş ve nükleer enerji santrallerinin ise önümüzdeki yıllarda yaklaşık 3,5 milyon mt çelik gerektirmesi bekleniyor. Hidrojen üretimi ve dağıtımı ile büyük ölçekli karbon yakalama projeleri için altyapı oluşturmak üzere tahmini 1,5 milyon mt çeliğe ihtiyaç duyulacak.

Tata Steel, pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gibi küresel olayların enerji fiyatlarının yükselmesine yol açmasının ve enerjiye tavan fiyat getirmek için gerçekleşen hükümet müdahalelerinin ardından, enerji açısından kendi kendine yeterlilik elde etmenin büyük önem kazandığını belirtti.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

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