Tata Steel İngiltere hükümeti finansal destek vermezse Port Talbot tesisini kapatabilir

Cuma, 22 Temmuz 2022 13:34:21 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Hint çelik üreticisi Tata Steel, İngiltere hükümeti şirketin karbon emisyonunu azaltmak için yaptığı 1,5 milyar £’luk finansal destek çağrısına yanıt vermediği için bağlı kuruluşu Tata Steel UK’in Port Talbot çelik üretim tesisini kapatabilir.

Port Talbot şu anda doğal gaz ve kömürle üretim yapıyor. Tesiste yüksek fırınla çelik üretiminden elektrik veya hidrojenle çelik üretimine geçmek için büyük yatırımlar gerekiyor. Şirket son iki yıldır tesisinin yeşil geçişi için hükümetle görüşmeler yapıyordu ve gereken 3 milyar £’luk yatırımın yarısını karşılayacağını söylüyordu. Ancak hükümet ve şirket bir yıl içinde finansal destek için anlaşmaya varamazsa, Tata Steel tesisini kapatmak zorunda kalacak.