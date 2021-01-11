Tata Steel India’nın ham çelik üretimi 2020-21 mali yılının üçüncü çeyreğinde %3 arttı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 17:03:29 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel, 2020-21 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren üçüncü çeyreğinde Hindistan’daki tesislerinin ham çelik üretiminin yıllık %3 artışla 4,60 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini duyurdu. Aynı dönemde şirketin Hindistan’daki tesislerinin nihai mamul satışları ise yıllık %4 düşüşle 4,66 milyon mt’a geriledi. Şirket, pandeminin durumunu takip etmeye ve yetkililerin yayımladığı sağlık önlemi yönergeleri doğrultusunda önlemler almaya, maliyet ve nakit akışı yönetimine odaklanmaya devam ettiğini belirtti. Üçüncü çeyrekte şirketin toplam teslimatları içinde ihracatın payı %11’e düştü.

Söz konusu çeyrekte Tata Steel’in Avrupa’daki tesislerinin ham çelik üretimi planlı bakım kesintilerine rağmen yılık %4 artışla 2,61 milyon mt olurken, nihai mamul satışı ise çeyreğin başında görülen Corona virüsünün etkileri nedeniyle yıllık %10,2 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde yer aldı. Otomotiv ve mühendislik sektörlerindeki teslimatlarda daha fazla gelişme kaydedildi.

2020-21 mali yılının ilk dokuz ayında Tata Steel’in Hindistan’daki tesislerinin ham çelik üretimi yıllık %9,6 düşüşle 12,18 milyon mt olurken, nihai mamul satışları yıllık %2,3 düşüşle 12,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Tata Steel’in Avrupa’daki tesislerinin ham çelik üretimi yıllık %9,3 düşüşle 6,91 milyon mt olurken, nihai mamul satışları yıllık %7,8 düşüşle 6,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.