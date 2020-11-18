Tata Steel Hollanda’daki varlıkların satışı için yapılan ayrıntılı incelemenin Aralık ayına kadar tamamlanmasını bekliyor

Çarşamba, 18 Kasım 2020 12:23:42 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Hollanda’daki çelik tesislerinin İsveçli SSAB’ye satışı içi yapılan ayrıntılı incelemenin Aralık ayına kadar tamamlanmasını bekliyor.

Şirket yönetimi, “eğer her şey yolunda giderse,” ayrıntılı inceleme aşamasının tamamlanmasının ardından Tata Steel’in ticari şartları görüşmeye başlayacağını ve ondan kısa süre sonra da nihai bağlayıcı anlaşmanın yapılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, Tata Steel Genel Müdürü V Narendran, Tata Steel Netherlands ve Tata Steel UK birimlerinin ayrılması işleminin başladığını ve bunun, şirket gelecekte Hollanda ve İngiltere için farklı iş stratejileri izleyeceği için yapıldığını söyledi. Narendran, Hollanda’daki varlıkların satışının ardından ana hedefin, İngiltere’deki birimi, Hindistan’daki ana şirket Tata Steel’in yardımı olmadan kendine yeterli bir hale getirmek olacağını belirtti.

Narendran, Tata Steel’in ayrıca İngiltere’deki birimi için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş yaratmak adına gerekli yardımı sağlaması için İngiltere hükümetiyle görüştüğünü söyledi.