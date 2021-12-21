Tata Steel hammadde üretim ve tüketim bölgelerini birbirine bağlamak için demir yolu inşa edecek

Salı, 21 Aralık 2021 12:09:18 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Odisha eyaletinde hammadde üretimi yapılan şehirleri, tüketim bölgesine bağlayan alternatif bir demir yolu hattının inşası, işletmesi ve bakım çalışmaları için ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’e ait özel amaçlı taşıt üreticisi Sukinda Railway (SRL) Limited ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket, demir cevheri bakımından zengin Barbil’i, çelik ile sünger demir üretim şehri Angul’a ve kömür madenciliği şehri Talcher’i, Keonjhar çevresindeki sanayi sektörlerine bağlayacak alternatif demir yolunun inşasına yaklaşık 52 milyon $ yatırım yapacak.

Tata Steel ile SRL arasında imzalanan anlaşma 20 yıl boyunca geçerli olacak ve demir yolu hattı sayesinde Tata Steel’in, Kalinganagar’da yer alan üretim tesisine yapılan hammadde taşımacılığı da iyileştirilecek.