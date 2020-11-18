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Tata Steel grup şirketlerini birleştirmeyi planlıyor

Çarşamba, 18 Kasım 2020 11:34:26 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel’den bir yetkilinin bugün paylaştığı bilgiye göre, şirket iş kolları arasında daha iyi bir sinerji oluşturmak için grup şirketlerini birleştirmeyi planlıyor.

Şirket yetkili, Tata Metaliks ve Indian Steel and Wire Products Limited şirketlerinin birleştirilerek Tata Steel Longs Products Limited adı altında faaliyet göstermesi için çalışmalara başlandığını söyledi. Bu iki şirketin de benzer yüksek fırınları ve satın alma stratejileri var. Birleşmenin verimliliği artıracağı düşünülüyor.

Tata Steel, borsaya açık olan ve olmayan şirketleri dört grupta toplayarak yerel piyasasında bir yeniden yapılanmaya gideceğini belirtti. Bu gruplar uzun mamul segmenti, katma değerli ürün segmenti, madencilik segmenti ve kamu hizmetleri ile altyapı segmentinden oluşuyor ve Tata Metaliks ile Indian Steel and Wire’ın birleşmesi bunun ilk adımı.

Yine de Tata Metaliks kapasitesini iki katına çıkarma planlarına devam edecek. Yılda 300.00 mt pik demir ve 200.000 mt sünek boru üretimi kapasitesi bulunan şirket 15 megavatlık bir termal santral inşat ediyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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