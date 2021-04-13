Tata Steel Europe, İngiltere ve Avrupa’da satış fiyatlarına karbon maliyetlerini ekleyecek

Salı, 13 Nisan 2021 14:31:44 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Europe, karbon salım ücreti maliyetini telafi etmek için Avrupa ve İngiltere’deki tüm yeni çelik ürün satışlarına bir karbon ek ücreti uygulamayı planlıyor. Karbon ek ücreti 12€/mt seviyesinde olacak. Bu yılın Nisan ayında, AB karbon salım ücreti 40€/mt’u aştı.

Bu karar, Avrupa çelik piyasası için yeniyken, şirketin karbon salımını 2030 yılına kadar %40 azaltma ve 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretme hedefine paralel.

Şirketin yıllık raporuna göre, Tata Steel Europe’un ham çelik ton başına karbon salımı 2019-20 döneminde 1,98 ton seviyesindeyken, karbon salımının maliyeti yaklaşık 12€/mt seviyesinde yer alıyor.