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Tata Steel Avrupa’daki faaliyetlerine yönelik sermaye harcamalarına 405 milyon $ ayırıyor

Salı, 17 Ağustos 2021 11:57:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel CEO’su ve İdari Yöneticisi T.V. Narendran tarafından yapılan açıklamada, şirketin Avrupa’daki faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik sermaye harcamalarına yaklaşık 405 milyon $ ayrıldığı duyuruldu.

Narendran, “2021-2022 mali yılında, Avrupa’daki faaliyetlerimize yönelik sermaye harcamalarımızın 405 milyon $ olmasını bekliyoruz. Söz konusu harcamalar daha çok sürdürülebilirlik, çevre, ürün karması ve şu an Hollanda’da yapmış olduğumuz geliştirmelere yoğunlaşıyor. Şimdilik aktif olarak herhangi bir alıcı arayışı içinde değiliz. Birimi güçlendirmek, değerini artırmaya katkı sağlar,” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Tata Steel Europe’un çelik teslimatlarının Nisan-Haziran çeyreğinde yıllık %17,4 artışla 2,33 milyon tona çıktığı bildirildi.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  Tata Steel  |  benzer haberler »


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