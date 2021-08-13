Tata Steel 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde konsolide net kâra döndü

Cuma, 13 Ağustos 2021 10:45:14 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), 2020-2021 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 46,5 milyar INR (626 milyon $) konsolide net zarardan 97.6 milyar INR (1,35 milyar $) konsolide net kâra dönüldüğü belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin toplam konsolide satış gelirleri yıllık %109,5 artışla 5,3 trilyon INR (71,89 milyar $) seviyesinde yer alırken, konsolide faaliyet kârı ise %25,7 artışla 161,8 milyar INR (2,18 milyar $) oldu.

Tata Steel, ülke içindeki faaliyetlerinden elde edilen satış gelirlerinin %576 artışla 33,604 INR/mt’a (452$/mt) çıktığını dile getirdi.

Yapılan açıklamada, söz konusu dönemde, Tata Steel’in, inşası devam eden pelet tesisine, soğuk haddehaneye ve Odisha’da yer alan Kalinganagar tesisinin üretim kapasitesini yıllık 5 milyon mt artıracak genişletme projesine yönelik toplam sermaye harcamalarının 20,1 milyar INR’ye (270 milyon $) çıktığı bildirildi.