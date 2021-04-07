Tata Steel 2020-21 mali yılının dördüncü çeyreğinde ham çelik üretim rekoru kırdı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 15:04:46 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel, 2020-21 mali yılının Ocak-Mart çeyreğinde çeyreklik bazda %3 artışla 4,75 milyon mt ham çelik üreterek bir çeyrekteki en yüksek üretim seviyesini kaydetti.

2020-21 mali yılının son çeyreğinde, Tata Steel’in toplam çelik sevkiyat hacmi çeyreklik bazda %16 artışla 4,67 milyon mt olurken, bunun 4,17 milyon mt’unu yerel nihai mamul sevkiyatları ve %11’ini de ihracat sevkiyatları oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Tata Steel Europe şirketinin çelik üretimi ise yıllık %4 artışla 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi.