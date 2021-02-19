Tangshan’da kıyı bölgelerinin çelik üretim kapasitesindeki payı 2022’de %43,2’ye yükselecek

Cuma, 19 Şubat 2021 15:13:18 (GMT+3) | Şanghay

2022 yılının sonunda çelik üreticilerinin yer değiştirme işlemleri tamamlandığında, Tangshan’da kıyı bölgelerinin toplam çelik üretim kapasitesindeki payı, 2018 yılının başında kaydedilen %13,2’ye kıyasla %43,2’ye yükselecek. 2021 yılının sonunda ise, Tangshan’ın toplam çelik üretiminde yüksek katma değerli çelik ürünlerinin payı %38’den fazla olacak.

Tangshan Kalkınma ve Reform Komisyonu’na göre, 14. Beş Yıllık Plan (2021-25) döneminde, Tangshan sanayi planlamasını en uygun hale getirerek, güçlü bir şekilde en iyi düzeni, kaliteli gelişimi ve çelik sektörünün zincirleme olarak büyümesini destekleyecek. Bu da yerel çelik piyasasında daha fazla yüksek katma değerli çelik üretilmesini sağlayacak.