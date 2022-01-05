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Tangshan yönetimi üretim kısıtlamalarını yeniden sıkılaştırdı

Çarşamba, 05 Ocak 2022 11:15:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük çelik üretim merkezi Tangshan’da, hava kirliliğinin yakın gelecekte daha da artması ihtimaline karşın 3 Ocak tarihi itibarıyla çelik üretimine kısıtlama getirildiği duyuruldu. Ancak, kısıtlamaların kaldırılacağı tarihe ilişkin bilgilendirme yapılmadı.

Tangshan yönetimi, bölgedeki hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla üretime getirdiği kısıtlamaları 1 Ocak tarihinde kaldırmıştı. Alınan son karar doğrultusunda yerel şirketler, taşımacılık faaliyetlerinde içten yanmalı motoru olan kamyon kullanamayacak ve 19.00-07.00 saatleri arasında kamyon aracılığıyla hammadde taşımacılığı yapılamayacak.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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