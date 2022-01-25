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Tangshan yönetimi 23 Ocak tarihinde çelik üretimine yeniden kısıtlamalar getirdi

Salı, 25 Ocak 2022 13:43:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük çelik üretim merkezi Tangshan’da hava kirliliğinin yakın gelecekte daha da artması ihtimalini engellemek amacıyla 23 Ocak tarihi itibarıyla çelik üretimine kısıtlama getirildiği duyuruldu. Ancak, kısıtlamaların kaldırılacağı tarihe ilişkin bilgilendirme yapılmadı.

Tangshan yönetimi hava kirliliğinin en aza indirgenmesi amacıyla turuncu alarm verdi. Ancak, üretime getirilen kısıtlamaların demir cevheri piyasasındaki beklentileri olumsuz etkilemesi sonucunda dün itibarıyla cevher fiyatlarında düşüşler gözlendi.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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