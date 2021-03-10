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Tangshan verilen birinci seviye kırmızı alarm nedeniyle üretimi kısıtladı

Çarşamba, 10 Mart 2021 16:19:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in önemli bir çelik üretim merkezi olan Tangshan hükümeti, 8 Mart akşamı bir acil durum toplantısı düzenledi ve sanayi kuruluşlarının birinci seviye çevresel kırmızı alarm nedeniyle üretim kısıtlama önlemleri almaları istendi. Bir önceki kırmızı alarm 2017 yılında verilmişti.

Bazı yerel çelik üreticileri, ulaşımın artık sıkı bir şekilde kontrol edildiğini belirtti.

Birinci seviye kırmızı alarm karşısında alınan önlemler sıkı bir şekilde uygulanırsa, D kategorisindeki çelik üreticilerinin tüm yüksek fırınları durdurulacak, bu da eriyik demir üretimini daha da azaltacak. Ayrıca, B ve C kategorilerindeki tesislerin kapasite kullanım oranlarını %50’nin altına düşürmesi gerekecek.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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