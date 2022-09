Tangshan toplam 20 milyon mt kapasitenin hafifçe altında üç adet çelik projesi gerçekleştirmeyi planlıyor

Pazartesi, 05 Eylül 2022 17:19:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Tangshan eyalet hükümeti 28 Ağustos tarihinde 206 yeni projeye imza attı. Bunların üçü ise toplam 54,48 milyar RMB (7,9 milyar $) değerinde çelik projesi. Projelerin toplamda 20 milyon mt’un hafifçe altında yeni kapasite eklemesi bekleniyor. Ancak projeler kapasite değiştirme programı kapsamında gerçekleştirilecek, bu da bazı eski ekipmanların askıya alınması sonucu çelik kapasitesinin artmasını önlüyor.

HBIS’ın bağlı kuruluşu Laoting Steel’in yıllık 7,47 milyon mt ham çelik üretim kapasiteli yüksek mukavemetli ve performanslı çelik üretim merkezine 26,28 milyar RMB yatırım yapılacak. Şirketin çelik haddeleme kapasitesinin, ilk aşamada 3.200 metreküplük yüksek fırın ve bir adet 230 mt’luk konvertörün faaliyete sokulmasıyla birlikte 4,05 milyon mt olması bekleniyor. Şirket ikinci aşamada ise iki adet 120 mt’luk elektrik ark ocağını yükleyecek. Hükümet daha çevre dostu olması nedeniyle yüksek fırın yerine elektrik ark ocağı yüklenmesini memnuniyetle karşılıyor.

HBIS’ın bu projeyi gerçekleştirebilmek için 3,34 milyon mt demir ergitme kapasitesini ve 5,07 milyon mt çelik üretim kapasitesini devre dışı bırakması gerekiyor. Laoting Steel, HBIS’ın bağlı kuruluşlarından 1,65 milyon mt demir ergitme kapasitesi ve 1,92 milyon mt çelik üretim kapasitesi satın alacak. Proje kapsamındaki kapasitelerin geri kalanı ise şirketin iç dengesinde yapılacak düzenlemelerle ayarlanacak.

Şirket kapasite değiştirme planı için 2019 yılında başvuru yapmıştı ve 2021 yılında onay aldı.

Donghua Steel’in Fengnan’da bulunan vasıflı çelik üretim merkezine 18 milyar RMB (2,6 milyar $) yatırım yapılması ve yüksek mukavemetli inşaat demiri ile levha kapasitesinin yıllık 6,5 milyon mt olması bekleniyor.

Zunhua’da bulunan yeşil çelik üretim merkezine ise 10,2 milyar RMB (1,5 milyar $) yatırım yapılacak ve tesisin yıllık 5,7 milyon mt ham çelik üreteceği düşünülüyor. Zunhua şehrinin projesi ise iki aşamada üretimi azaltmak ve kapasiteleri değiştirmek amacıyla Ganglu Iron and Steel, New Baotai Iron and Steel, Jinxi Iron and Steel ve Bazhou Xinli Iron and Steel şirketlerinin kapasitelerinin belirli kısımlarını birleştirmek.