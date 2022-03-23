Tangshan 22 Mart tarihinde tam karantina uygulamaya başladı

Çarşamba, 23 Mart 2022 17:26:10 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük çelik üretim merkezi Tangshan’da vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının ardından pandeminin ilerleyişini durdurmak amacıyla dünden itibaren tam karantina uygulamaları geçici bir süreliğine devreye alındı.

Şanghay, Shenzhen ve Jilin eyaletleri dahil olmak üzere ülkedeki pek çok bölge alınan önlemlerden olumsuz etkiledi. Tam karantina uygulaması kapsamında vatandaşlar test yaptırmak veya acil durumlar dışında evlerinden çıkamayacak.

19-22 Mart tarihleri arasında teyit edilmiş 15 vakanın ve 79 asemptomatik vakanın olduğu belirtilse de Hebei eyaletinde dün itibarıyla teyit edilmiş 331 vakanın ve 2.454 asemptomatik vaka olduğu öğrenildi.

Tangshan yönetimi 19 Mart tarihi itibarıyla ulaştırma hizmetlerini askıya aldı ve 20 Mart tarihinde trafik denetimlerini başlattı. Piyasa oyuncuları önlemlerin çelik üretimini düşüreceğini ve kaynak akışını olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini belirtirken, bu nedenle çelik fiyatlarını artırabileceğini ve demir cevheri ile diğer hammadde talebinin ise gevşeyeceğini söyledi.

Tangshan’ın ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl 131,11 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Söz konusu rakam Çin’in toplam üretiminin yaklaşık %13’üne denk geliyor.