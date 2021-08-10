Tangshan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde hava kirliliğini azaltmak için çelik üretimini düşürecek

Salı, 10 Ağustos 2021 15:34:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üretim merkezi Tangshan, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları dolayısıyla Hava Kalitesi Güvencesi Uygulama Planı’nı duyurdu.

Böylelikle, Tangshan’da, etkinlik öncesinde ham çelik üretimi 12,37 milyon mt azaltılacak. Söz konusu plan iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşama 27 Ocak 2022 tarihine kadar, ikinci aşama ise 28 Ocak-20 Şubat ve 27 Şubat-13 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

Tangshan’da yer alan üreticilerin büyük çoğunluğunun üretimlerini önceden %10-%30 azalttığı, kesintilerin bu yılın sonuna kadar daha da artırılacağı bildirildi.

Üretim kesintilerine yönelik haberlerin ardından, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları bugün itibarıyla düne kıyasla artış gösterdi. Buna göre, Ekim ayı kontratlarına yönelik vadeli fiyatlar bir günde %1,95 artışla 5.437 RMB/mt (838$/mt) seviyesine çıktı.