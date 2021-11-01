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Taigang Stainless Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %534,98 arttı

Pazartesi, 01 Kasım 2021 11:25:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Taiyuan Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu, Çin’in başlıca çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd tarafından yapılan açıklamada, şirketin faaliyet kârının, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, 74,65 milyar RMB (11,7 milyar $) seviyesinde yer aldığı ve net kârının ise yıllık %534,98 artışla 6,80 milyar RMB (1,06 milyar $) olduğu belirtildi.

Yalnızca üçüncü çeyrekte, şirketin faaliyet kârı 27,33 milyar RMB (4,3 milyar $) olurken, net kârı yıllık %329,23 artarak 2,06 milyar RMB (320 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, paslanmaz çelik talebindeki artış sonucunda fiyatların yükseldiği ve bu sayede, şirketin faaliyet performansının iyileştiği bildirildi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  mali sonuçlar  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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