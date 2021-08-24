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Taigang Stainless Steel’in net kârı ilk yarıda %702,5 arttı

Salı, 24 Ağustos 2021 12:02:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Taiuyan Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu, Shanxi eyaleti merkezli çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., bu yılın ilk yarısına yönelik mali raporunu açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde, şirketin net kârı yıllık %702,5 artışla 4,73 milyar RMB (730 milyon $) seviyesinde yer aldı. Ayrıca, şirketin faaliyet kârının ise yıllık %49,93 artışla 47,31 milyar RMB (7,3 milyar $ ) olduğu bildirildi.

Taigang, talebin iyi seyretmesinin ve artan paslanmaz çelik fiyatlarının, şimdiye kadar elde edilen en iyi sonuçlara katkı sağladığını belirtti.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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