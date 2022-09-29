Taigang Stainless Steel, Xinhai Industrial’a yaptığı yatırımı 1,75 milyar RMB artıracak

Çin’in Shanxi eyaletinde bulunan paslanmaz çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd (Taigang Stainless Steel), Xinhai Industrial’daki yatırımını 1,75 milyar RMB (250 milyon $) artırmak amacıyla Shandong eyaletinde bulunan Xinhai New Material Co., Ltd. ve Xinhai Industrial Co., Ltd. ile sermaye arttırma anlaşması imzaladığını açıkladı.
Sermaye artışının tamamlanmasının ardından, Taigang Stainless Steel’in Xinhai Industrial şirketindeki hissesi %51, Xinhai Material’ın hissesi ise %49 olacak. Xinhai Industrial metal imalatı, çelik işleme ve metal ürün satışı alanlarında faaliyet gösteriyor.