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Taigang Stainless Steel net kârının Ocak-Eylül döneminde %516,6-553,97 artmasını bekliyor

Cuma, 15 Ekim 2021 13:44:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Taiyuan Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu Taigang Stainless Steel, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali öngörü raporunu yayımladı.

Buna göre, şirket, söz konusu dönemde, net kârının yıllık %516,6-553,97 artışla 6,7-7 milyar RMB (1,02-1,09 milyar $) seviyesinde yer almasını beklediğini belirtti. Yalnızca bu yılın üçüncü çeyreğinde, net kârının yıllık %288,26-371,53 artarak 1,87-2,27 milyar RMB (290-350 milyon $) seviyesine çıkmasını bekleyen Taigang Stainless Steel, paslanmaz çelik talebinin, bu yılın ilk üç çeyreğinde iyi seyrettiğini ve bu durumun, faaliyet performansına katkı sağladığını ekledi.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  mali sonuçlar  Çin  |  benzer haberler »


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