Süveyş Kanalı’ndaki trafik sıkışıklığının çözüldüğüne yönelik haberler doğrulanamadı

Çarşamba, 24 Mart 2021 17:49:04 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük ve en önemli ticaret damarlarından biri olan Süveyş Kanalı, 23 Mart Salı geç saatlerde büyük bir konteyner gemisinin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı. Piyasa oyuncuları tarafından geçici olduğu belirtilen durum, yine de navlun oranlarındaki olası artışlar ve konteyner bulunabilirliği krizinin derinleşmesi gibi endişelere yol açtı. Ancak, son gelen bilgilere göre, geminin bir kısmının karadan kurtulduğu, bunun da durumun kısa sürede çözüme kavuşarak, kargo teslimatlarındaki olumsuz etkilerin minimize edileceği anlamına geldiği bildiriliyor. Öte yandan, bazı kaynaklar ise, sorunun kısmen de olsa giderildiğine dair haberlerin doğru olmadığını, trafiğin hala açılmadığını söylüyor.

400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki konteyner gemisi Ever Given, Süveyş Kanalı’nın güney ucunda sıkıştı. Bu durum, kanalın iki ucunda da gemi trafiğinin tıkanmasına sebep oldu. Birkaç römorkör gemiyi yerinden oynatmaya çalışırken, aynı zamanda kanalın kenarında kum kazma çalışmalarının yapıldığı bildirildi. Son bilgilere göre, geminin kısmen yerine oynatılarak kanaldaki trafik akışına paralel bir pozisyona getirildiği aktarılıyor. Böylece, kanalda seyrin yeniden başladığı ve kısa sürede normale dönmesinin beklediği ifade ediliyor. Bu açıklamadan kısa süre sonra, bazı piyasa kaynakları geminin yerinin değiştirildiğine yönelik haberlere itiraz etti ve geminin hala kanalda geçişi engelleyecek şekilde durduğunu iddia etti.

Geminin karaya oturmasının ardından, piyasa oyuncularından gelen ilk tepkiler, durumun zaten yüksek olan navlun oranları üzerindeki olası etkilerinin olumsuz olacağı yönündeydi. 24 Mart sabahı erken saatlerde, petrol fiyatları da yükseliş gösterdi. Bazı piyasa kaynakları, durumun normale dönmesinin yine de saatler alabileceğini düşünürken, çoğu piyasa oyuncusu, geminin yerinden oynatıldığına dair haberler doğru ise, en kötü senaryonun şimdilik ihtimal dışı olduğu konusunda hemfikir. Daha önce, kaynaklar, Ever Given’ın kanaldan çekilmesinin günler, hatta haftalar alabileceğini söylemişti.