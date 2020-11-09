SunCoke Energy üçüncü çeyrekte 2,7 milyon $ net zarar açıkladı

Pazartesi, 09 Kasım 2020 12:36:50 (GMT+3) | San Diego

SunCoke Energy, Inc. bu yılın üçüncü çeyreğine dair mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre üçüncü çeyrekte şirketin gelirleri, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 404,3 milyon $’a kıyasla 302,2 milyon $ olurken, aynı dönemde şirketin net zararı ise, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 163 milyon $ net zarara göre 2,7 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirket, bu sonuçların yerel kok ve lojistik segmentlerindeki düşük hacim ile yerel kok segmentindeki düşük kömür fiyatlarını yansıttığını belirtti.

Üçüncü çeyrekte SunCoke Energy, Inc.’in yerel kok segmentindeki gelirleri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 378,5 milyon $’a kıyasla 287,1 milyon $ olurken, kok satış hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,06 milyon tona kıyasla 868.000 ton seviyesinde kaydedildi. Şirket bu sonuçların, çoğunlukla düşük satış hacmi ve kömür maliyetlerindeki azalma nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Brezilya’daki kok segmentindeki gelirleri, düşük satış hacmi nedeniyle bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 9,6 milyon $’a kıyasla 7,1 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2020 yılının tamamına bakıldığında, kok üretiminin yaklaşık 3,75 milyon ton ve düzenlenmiş yerel kok AVFÖK’ünün de ton başına 53-54$ aralığında olmasını bekliyor.

SunCoke Energy Inc. Başkanı ve CEO’su Mike Rippey, “Üçüncü çeyrekte kok üretimi faaliyetlerimiz, düşük kapasite kullanım oranlarına rağmen iyi performans sergiledi. Yerel kok segmentimiz, Hastalık Kontrol ve Önleme kurallarına uygun olarak düşük kapasite kullanım oranıyla faaliyet göstermemizin ardından, çok iyi bir maliyet kontrolü gösterdi ve güçlü sonuçlar çıkardı. Yenilenmiş 2020 hedeflerimizi uygulamaya devam ediyoruz ve üçüncü çeyrek sonuçları, yıllık düzenlenmiş AVFÖK hedefimize ulaşmamızı sağlayacak. Buna ek olarak, AK Steel ile yapmış olduğumuz Haverhill II kok anlaşmamızı iki yıl daha uzatarak, müşterilerimizle olan güçlü ve uzun süreli ilişkimizi sergilemiş olduk,” şeklinde konuştu.