SunCoke Energy dördüncü çeyrekte 5 milyon $ net zarar açıkladı

Pazartesi, 08 Şubat 2021 12:19:14 (GMT+3) | San Diego

SunCoke Energy, Inc. geçen yılın dördüncü çeyreği ve 2020 yılının tamamına dair mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre dördüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri, önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 397,2 milyon $’a kıyasla 310,1 milyon $ olurken, aynı dönemde şirketin net zararı ise önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 1,4 milyon $ net zarara göre 5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirketin 2020 yılının tamamındaki satış gelirleri 2019 yılında kaydedilen 1,60 milyar $’a kıyasla 1,33 milyar $ seviyesinde yer alırken, 2020 yılında şirket, 2019 yılında kaydedilen 152,3 milyon $ net zarara kıyasla 3,7 milyon $ net kâr kaydetti.

Dördüncü çeyrekte SunCoke Energy, Inc.’in yerel kok segmentindeki gelirleri, önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 373,3 milyon $’a kıyasla 289,6 milyon $ olurken, kok satış hacmi ise önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,08 milyon tona kıyasla 880.000 ton seviyesinde yer aldı. 2020 yılının tamamında ise, SunCoke Energy, Inc.’in yerel kok segmentindeki gelirleri, 2019’da kaydedilen 1,49 milyar $’a kıyasla 1,27 milyar $ olurken, kok satış hacmi ise 2019 yılında kaydedilen 4,17 milyon tona kıyasla 3,79 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Brezilya’daki kok segmentindeki gelirleri, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 9,1 milyon $’a kıyasla 8,8 milyon $ seviyesinde yer aldı. 2020 yılının tamamında ise şirketin Brezilya’daki kok segmentindeki gelirleri, 2019 yılında kaydedilen 38,4 milyon $’a kıyasla 31,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Şirket, Brezilya’daki gelirlerinde görülen düşüşü, düşük satış hacmine ve dövizin olumsuz etkisine bağladı.

Şirket, 2021 yılında, yerel kok üretiminin yaklaşık 4,1 milyon ton ve düzenlenmiş AVFÖK’ünün de 215-230 milyon $ aralığında olmasını bekliyor. Şirket söz konusu beklentilerini, yerel kok tesislerinin tam kapasiteyle faaliyet göstererek ihracat ile döküm koku satışları yapması ve lojistik faaliyetlerinden daha fazla gelir elde etmesi üzerine oluşturdu.