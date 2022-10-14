SUEK hükümetin yerel kömür piyasasını desteklemesini talep ediyor

Cuma, 14 Ekim 2022 17:29:57 (GMT+3) | İstanbul

Batı ülkelerinin yaptırımları sonrası faaliyetlerinde ciddi zorluklarla karşılaşan, Rusya’nın en büyük kömür üreticisi Siberian Coal Energy Company (SUEK) ticari faaliyetlerini kolaylaştırmanın yollarını aramaya devam ediyor. Kuzbass’ta gerçekleştirilen “Kömür Endüstrisi: Yeni Gerçekler” başlıklı Uluslararası Kömür Forumu’na katılan şirket, yaptırımların sonuçlarına dikkat çekti ve hükümetten 2023 yılında ihracat hacminin korunmasına yönelik güvence sağlamasını talep etti. SUEK CEO’su Maksim Basov, “Kuzbass ve Sibirya’nın diğer kömür madeni bölgelerinde yüksek kaliteli ürünler üreten şirketlerin kârlılığını koruyabilmesi için hükümetin lojistik, ihracat desteği ve mühendislik alanlarında yeni kararlar vermesi gerekiyor. Maliyetler önemli oranda düşmediği sürece üretim ile ihracat hacminin korunması imkansız ve kömür madeni bölgelerindeki sürdürülebilirlik bu faktörlere bağlı,” şeklinde konuştu.

Özellikle Rus Demiryolları’nın doğu poligonunun geliştirilmesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın endüstri için önemli ekipmanların ithal ikamesine yönelik programı olmak üzere bazı gelişmeler açıklansa da, Rus koklaşabilir taş kömürü tedarikçilerinin ihracat rotalarındaki konumu savaştan ciddi şekilde etkilendi. Şirket sipariş alabilmek için Avustralya menşeli benzer ürünlere kıyasla %50 ve üzerinde indirim yapmak zorunda kaldı. Basov, “Daha önce ‘Doğu’ya dönüş’ projesini başlatarak, ülkenin Uzak Doğu’sundaki limanların ve maden şirketlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik olarak başta Khabarovsk şehrinin Vanino bölgesinde yer alan Daltransugol terminaline, bir kömür madenine ve bir işleme tesisine yatırım yaptık,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, SUEK 2021 yılında 102,5 milyon mt kömür üretti. Öte yandan, aynı yıl şirketin yurt dışına kömür sevkiyatı yıllık %1 artışla 54,5 milyon mt olurken, yerel kömür satışları yıllık %7 artışla 63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.