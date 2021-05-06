Stelco ilk çeyrekte 119 milyon $ net kâr açıkladı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 12:19:12 (GMT+3) | San Diego

Stelco Inc.’in tamamına sahip Stelco Holdings Inc., 31 Mart tarihi ile sona eren üç aylık döneme yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 24 milyon $ net zarardan ve aynı yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 47 milyon $ net zarardan, 119 milyon $ net kâra geçildiği belirtildi. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde net satış gelirleri ise 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 445 milyon $’a ve aynı yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 424 milyon $’a kıyasla 665 milyon $ oldu.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde toplam sevkiyatı, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 563.361 mt’a ve aynı yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 338.379 mt’a kıyasla 612.349 mt seviyesinde kaydedildi. Bu sevkiyatın %69’unu sıcak sac, %21’ini kaplamalı sac, %5’ini soğuk sac ve kalan %5’ini ise diğer ürünler oluşturdu.

Stelco Holdings Inc.’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alan Kestenbaum, “Hız kazanıyoruz ve Lake Erie üretim tesisimizde devam eden kok bataryası yenileme çalışmalarımıza ve inşası süren kojenerasyon tesisimize yönelik stratejik yatırımlarımızla maliyet konumumuzu daha da ileri bir noktaya taşımayı umuyoruz. Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde, pik demiri döküm tesisimizi de hizmete aldık. Söz konusu tesis sayesinde taktiksel esnekliğimizi artırabilecek, Kuzey Amerika’da pik demiri piyasasını yeniden şekillendirebilecek ve hurdaya bağımlı olsa da gelişme gösteren elektrikli ark ocağı kullanan çelik sektörüne 1 milyon ton yüksek kalite demir ürünü sağlayabileceğiz. Tüm bunlar yakın dönemde talebin ve fiyatlandırmanın güçlü seyredeceğine işaret ediyor. Stratejimizi tamamen hayata geçirdiğimiz ve bu yılın başında elde ettiğimiz kazanımların üstüne inşa ettiğimiz Stelco’nun geleceği ile ilgili oldukça heyecanlıyım,” açıklamasını yaptı.