Stelco ikinci çeyrekte 363 milyon $ net kâr elde etti

Perşembe, 12 Ağustos 2021 10:05:15 (GMT+3) | San Diego

Kanadalı çelik üreticisi Stelco Holdings Inc., 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin net satış gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte kaydedilen 665 milyon $’a ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 411 milyon $’a kıyasla 918 milyon $ oldu. Ayrıca, söz konusu dönemde, Stelco’nun net kârı, ilk çeyrekte kaydedilen 167 milyon $’a ve neredeyse hiç kâr elde edilmeyen 2020 yılının ikinci çeyreğine kıyasla 363 milyon $ seviyesine çıktı.

Şirketin sevkiyatları, ilk çeyrekte kaydedilen 612.349 mt’a ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 522.538 mt’a kıyasla 615.978 mt seviyesinde kaydedilirken, sevkiyatlarının %72’sini sıcak sac, %21’ini kaplamalı sac, %1’ini soğuk sac, %6’sını ise pik demir, slab ve birincil olmayan çelik ürünler gibi diğer ürünler oluşturdu.

Stelco’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alan Kestenbaum, konuya ilişkin, “Mali sonuçlarımız iyi olsa da maliyet yapımızı daha da iyileştirmeye yoğunlaştık. Lake Erie kok bataryası tesisimizin yenileme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu proje tamamlandığında, artan üretkenlikten ve verimlilikten fayda sağlayacağız. Bu sayede, kok üretim maliyetlerimiz azalacak ve rakiplerimiz karşısında daha avantajlı bir konuma geleceğiz. Benzer şekilde, 2022 yılının ikinci yarısında devreye alınacak 65MW kojenerasyon projemizin inşaatı da sürüyor. Söz konusu projeyle birlikte, elektrik tüketim maliyetlerimizi ve karbon salımını daha da düşüreceğiz,” şeklinde konuştu.