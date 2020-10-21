Steel Dynamics’in üçüncü çeyrek net kârı 100 milyon $ oldu

Çarşamba, 21 Ekim 2020 12:05:26 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte şirketin net satış geliri 2,3 milyar $ ve net kârı 100 milyon $ oldu. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde şirket 2,5 milyar $ net satış geliri ve 151 milyon $ net kâr elde ederken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde şirketin net satış geliri 2,1 milyar $ ve net kârı ise 75 milyon $ olarak açıklanmıştı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde şirket, çelik faaliyetlerinden çeyreklik bazda %17 düşüşle 144 milyon $ kâr elde ederken, çelik ürünlerinin yurt dışına ton başına ortalama satış fiyatı 21$ düşüşle 734$ olurken, ton başına ortalama hurda fiyatı ise 7$ düşüşle 259$ seviyesinde kaydedildi.

Şirket, basın toplantısında, eyaletler güvenli alan zorunluluğunu kaldırdığı ve özellikle otomotiv sektörü olmak üzere imalat faaliyetleri yeniden başladığı için, hurda akışının üçüncü çeyrekte önemli oranda arttığını belirtti. Aynı zamanda yerel çelik üretimi artarak, şirketin metal geri dönüşüm hacminin ve gelirlerinin yükselmesini sağladı. Üçüncü çeyrekte şirketin metal geri dönüşüm faaliyetlerinden, ikinci çeyrekte kaydedilen 6 milyon $ zarara kıyasla 15 milyon $ kâr elde edildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik imalat faaliyetlerinden elde edilen gelir 39 milyon $ oldu. Çelik imalat birimine gelen siparişler güçlü kaldı ve 2018 ile 2019 yıllarından yüksek seviyede. Şirket, müşterilerin konut dışı inşaat projeleri konusunda iyimser kaldığını belirtti.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Yerel çelik talebi, otomotiv sektörünün anlamlı iyileşmeyi göstermesi ve inşaat sektörünün dirençli kalmasıyla güçlü oldu. Müşterilerin stok seviyesi çok düşük olduğu ve talep de istikrarlı bir şekilde yükseldiği için, yassı mamul spot fiyatları üçüncü çeyrekte yükseldi. 2020’nin devamında ve 2021’e girerken fiyatların güçlenmesinin ve müşteri talebinin devam etmesini bekliyoruz. Söz konusu çeyrek boyunca tesislerimiz %85 kapasiteyle üretim yaparken, yassı mamul birimi %99 kapasiteyle faaliyet gösterdi. Bu durum, %64 kapasite kullanımıyla çalışan yerel çelik sektörüyle zıtlık gösteriyor. Yükselmeye devam eden pazar payımızla birlikte çelik imalat ve işleme birimlerimizin desteği, yüksek faaliyet oranlarımızı destekledi. Buna ek olarak, metal geri dönüşüm platformumuz, tesislerimizi desteklemek için hurda kaynağı oluşturma konusunda rekabetçi bir avantaj sağladı,” şeklinde konuştu.

Millett ayrıca, şirketin elektrik ark ocaklı yeni yassı mamul tesisinin inşası için gereken sermaye yatırımına dair de yorumda bulunarak, tesisin yassı mamul üreticilerinin mevcut elektrik ark ocaklarını aşacak şekilde ürün boyutu ve kalitesine sahip olacağını söyledi. Böylece şirket, entegre çelik üretimiyle daha etkili bir şekilde rekabet edecek ve müşteriler için daha çevre dostu bir çelik üretimi seçeneği sunacak. Şirketin belirttiğine göre, inşaat faaliyetleri “iyi gidiyor”. Millett, “2021 yılının ortasında faaliyetlere başlama planlarımızla birlikte, proje maliyeti olan beklediğimiz 1,9 milyar $ seviyesinde kalıyor,” dedi.