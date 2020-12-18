Steel Dynamics dördüncü çeyrekte kârının artmasını bekliyor

Cuma, 18 Aralık 2020 13:36:30 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın dördüncü çeyreğinde, hisse başına kârın 0,72 ila 0,76 arasında olmasını beklediğini açıkladı. Şirketin hisse başına kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 0,47 ve geçen yılın dördüncü çeyreğinde ise 0,56 oranında yer almıştı.

Şirket, dördüncü çeyrekte çelik faaliyetlerinden elde ettiği gelirin, üçüncü çeyrek sonuçlarına kıyasla önemli oranda yüksek olmasını beklediğini belirtti.

Steel Dynamics, dördüncü çeyrekte ortalama nihai yassı mamul fiyatlarının önemli oranda artarak, hurda maliyetlerini gidermesini bekliyor. Şirket, başlıca otomobil ve inşaat sektörlerinde olmak üzere, yerel çelik talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Güçlü talep ve tedarik zinciri boyunca tarihin en düşük seviyelerinde yer alan çelik stokları, yüksek çelik fiyatlarını ve sipariş hareketliliğini destekliyor.

Şirket ayrıca, dördüncü çeyrekte yerel çelik üretimi daha da arttığı için hurda talebinin de güçlendiğini söyledi. Çeyreklik bazda ortalama hurda fiyatlarının ve hacminin artması nedeniyle kâr marjı önemli oranda yükseldiği için, söz konusu çeyrekte şirketin metal geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği gelirin üçüncü çeyrek sonuçlarına kıyasla daha yüksek olması bekleniyor.

Şirket, çelik imalat birimi için verilen siparişlerin en yüksek seviyesinde yer aldığını ve müşterilerin, sipariş hareketliliğindeki istikrardan anlaşılacağı üzere konut dışı inşaat projeleri konusundaki düşüncelerinin olumlu olduğunu belirterek, inşaat sektörünün gücünü koruduğunu söyledi. Ancak, şirketin dördüncü çeyrekte çelik imalat faaliyetlerinden elde edeceği kârın, ortalama endüstri satış fiyatının düşmesi ve çelik girdi maliyetlerinin artması nedeniyle dönemsel sevkiyatlar düştüğü için, üçüncü çeyrek sonuçlarından daha düşük olması bekleniyor.