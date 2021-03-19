Steel Dynamics birinci çeyrekte gelirini ikiye katlamayı hedefliyor

Cuma, 19 Mart 2021 14:34:25 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc., 2021 yılının ilk çeyreğine yönelik hisse başına kâr hedefinin 1,88-1,92$ aralığında olduğunu açıkladı. Şirketin hisse başına kârı, bir önceki çeyrekte 0,89$ ve geçen yılın birinci çeyreğinde de 0,88$ seviyesinde kaydedilmişti.

Steel Dynamics, söz konusu çeyrekte çelik faaliyeti kârlılığının, güçlü talebin yassı mamul fiyatlarını desteklemeye devam etmesi sayesinde dördüncü çeyrek sonuçlarına kıyasla önemli oranda artmasını bekliyor. Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik sevkiyatlarının da önemli oranda artacağı düşünülüyor.

Steel Dynamics, başta otomotiv ve inşaat sektörleri olmak üzere, yerel çelik talebinin güçlü kaldığını söyledi. Şirketin aldığı sipariş miktarı, güçlü talep ve tarihin en düşük seviyesindeki yassı mamul stoklarının yüksek çelik satış fiyatlarını desteklemesi sonucu güçlü olmaya devam ediyor. Şirket, bu seyrin devam edeceğini ve ikinci çeyrekte daha da güçlü sonuçlar ortaya koyacağını düşünüyor.

Steel Dynamics, yerel çelik üretimi hızını sürdürdüğü için, birinci çeyrekte hurda talebinin de güçlü olmasını bekliyor. Bu yılın birinci çeyreğinde şirketin metal geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği gelirin, artan hacim ve iyileşen metal kârı da göz önüne alındığında, söz konusu çeyrekte ortalama hammadde fiyatları önemli oranda değer kazandığı için dördüncü çeyreğe kıyasla artması bekleniyor.

Bu yılın birinci çeyreğinde, şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği gelirin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle düşmesi bekleniyor. Şirket, bu yılın Nisan ayında da çelik satışlarından düşük bir gelir elde etmeyi bekliyor. Bu yılın birinci çeyreğinde, sipariş hareketliliği oldukça güçlü olduğu ve müşteriler de konut dışı inşaat projelerine yönelik iyimser olmaya devam ettiği için, çelik sevkiyatlarının rekor seviyelere ulaşacağı düşünülüyor. Çelik kiriş ve döşeme fiyatlarının, güçlü talep ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle önemli oranda artması bekleniyor.