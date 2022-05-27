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Stalprofil’in satış gelirleri artan fiyatlar sayesinde birinci çeyrekte yükseldi

Cuma, 27 Mayıs 2022 12:40:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli Stalprofil bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket yıllık %126,8 artışla 41,38 milyon PLN (9,62 milyon $) net kâr bildirdi. İlk çeyrekte Stalprofil’in satış gelirleri yıllık %42,5 artışla 603,09 milyon PLN (140,46 milyon $) olurken, AVFÖK’ü 56,93 milyon PLN (13,26 milyon $) oldu. Söz konusu dönemde şirket geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla %121,3 artışla 53,02 milyon PLN (12,34 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, hammadde ve enerji fiyatlarının artmasına ve buna bğlı olarak çelik fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Hammadde fiyatlarındaki artış maliyet tarafından şirket için risk oluştursa da, yüksek çelik fiyatları şirketin finansal sonuçlarına katkıda bulundu.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği mali sonuçlar 

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