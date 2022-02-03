﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

SSAB’ın kârı üretime verilen ara nedeniyle birinci çeyrekte düşecek

Perşembe, 03 Şubat 2022 16:30:00 (GMT+3)   |   Brescia
       

İsveçli çelik üreticisi SSAB Finlandiya’da yer alan Raahe tesisindeki yüksek fırınlarından birinde üretime ara verildiğini ve onarım çalışmaları nedeniyle kârının bu yılın ilk çeyreğinde 600 milyon SEK (65 milyon $) azalacağını bildirdi.

Hisseleri %0,7 düşen şirket, müşterilerinin bu durumdan en az etkilenmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

SSAB tarafından yapılan açıklamada, “Onarım çalışmalarının Şubat ayı boyunca sürmesi ve akabinde yüksek fırının üretime yeniden başlaması bekleniyor. Zorunlu ara ve onarım maliyetleri nedeniyle üretim ve sevkiyatlar azalacak,” sözlerine yer verildi.

Ham çelik üretim kapasitesi yıllık 2,6 milyon mt seviyesinde yer alan Raahe’de kok tesisi, iki adet yüksek fırın ve bir adet bazik oksijen fırını bulunuyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  İsveç  çelik üretimi  SSAB  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Şub

Duferco’nun yeni profil haddehanesi 2023 yılında faaliyete başlayacak
28 Oca

ArcelorMittal Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac fiyatlarını yükseltti
25 Oca

EUROFER Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisi oranının artırılmasını talep etti
20 Oca

İtalya’nın ham çelik üretimi 2021 yılında %19,8 arttı
17 Oca

AB beş ülkeden ithal silisli saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek