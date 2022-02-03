SSAB’ın kârı üretime verilen ara nedeniyle birinci çeyrekte düşecek

Perşembe, 03 Şubat 2022 16:30:00 (GMT+3) | Brescia

İsveçli çelik üreticisi SSAB Finlandiya’da yer alan Raahe tesisindeki yüksek fırınlarından birinde üretime ara verildiğini ve onarım çalışmaları nedeniyle kârının bu yılın ilk çeyreğinde 600 milyon SEK (65 milyon $) azalacağını bildirdi.

Hisseleri %0,7 düşen şirket, müşterilerinin bu durumdan en az etkilenmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

SSAB tarafından yapılan açıklamada, “Onarım çalışmalarının Şubat ayı boyunca sürmesi ve akabinde yüksek fırının üretime yeniden başlaması bekleniyor. Zorunlu ara ve onarım maliyetleri nedeniyle üretim ve sevkiyatlar azalacak,” sözlerine yer verildi.

Ham çelik üretim kapasitesi yıllık 2,6 milyon mt seviyesinde yer alan Raahe’de kok tesisi, iki adet yüksek fırın ve bir adet bazik oksijen fırını bulunuyor.