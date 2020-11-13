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SSAB, Tata Steel’in Hollanda tesisiyle ilgilendiğini doğruladı

Cuma, 13 Kasım 2020 17:23:35 (GMT+3)   |   Brescia
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Tata Steel Europe’un IJmuiden çelik tesisinin potansiyel devralımına ilişkin söylentileri doğruladı.

Şirket bir açıklamasında, “SSAB, Avrupa çelik sektöründeki bütünleşme fikriyle ilgili birkaç farklı tartışmaya katıldı. Tata ile görüşmeler devam ediyor, ancak herhangi bir karar verilmedi. Herhangi bir alımın gerçekleşeceğine veya bu tür potansiyel alımların koşullarına ilişkin hiçbir kesinlik yok. İlerleyen zamanlarda açıklama yapılacak,” dedi.

SSAB, ThyssenKrupp’un çelik birimini devralmak için Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp ile görüşüyordu. Ancak Liberty Steel Group, ThyssenKrupp’un zarar eden çelik birimini satın almak için teklif verdi.


Etiketler: SSAB  İsveç  devralım  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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SSAB Tata Steel’in Hollanda tesisi ilgileniyor