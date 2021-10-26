SSAB Ocak-Eylül döneminde net kâr kaydetti

Salı, 26 Ekim 2021 11:24:06 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 734 milyon SEK net zarar ve ikinci çeyrekte kaydedilen 3,22 milyar SEK net kâra kıyasla 4,48 milyar SEK (519,80 milyon $) net kâr açıkladı. Üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %6,5 ve yıllık bazda %74,1 artışla 25,22 milyar SEK (2,92 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 4,08 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 5,80 milyar SEK (673,03 milyon $) faaliyet kârı elde ederek çeyreklik bazda yeni bir rekora ulaştı.

Bu yılın ilk dokuz ayında, SSAB geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 835 milyon SEK net zarara kıyasla 9,21 milyar SEK (1,06 milyar $) net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %41,6 artışla 68,55 milyar SEK (7,95 milyar $) oldu. Şirket söz konusu dönemde 11,87 milyar SEK (1,37 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, SSAB'nin ham çelik üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %21 artışla 1,84 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %23,1 artışla 1,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, sevkiyatlar ise yıllık bazda %10,8 artışla 1,63 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %13,7 artışla 6,11 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %15,9 artışla 5,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin sevkiyatları yıllık %13,6 artışla 5,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SSAB’ye göre, üçüncü çeyrekte yerel çelik talebi iyi seviyede yer aldı, ancak yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Avrupa’da talebin gerilemesi bekleniyor. SSAB ayrıca, küresel yüksek mukavemetli çelik talebinin dünyadaki neredeyse tüm pazarlarda çok güçlü olacağını öngörüyor. Şirket, bu yılın dördüncü çeyreğinde sevkiyatların, ikinci çeyrekte kaydedilen rekor seviyenin altında kalsa da yüksek seviyelerde yer almasını bekliyor.