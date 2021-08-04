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S&P Tata Steel’in kredi notunu BB-’den BB’ye çıkardı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 11:40:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Tata Steel’in uzun vadeli kredi notunu, kaldıraç oranının önemli bir düşüş göstermesi beklentisine bağlı olarak “BB-”den “BB”ye çıkardığını duyurdu.

Şirketin görünümünün durağan olduğu ve bu sayede, sektörün aşağı yönlü harekete geçtiği dönemde, kredi göstergelerindeki istikrarsızlığı azaltmak için kaldıraç oranını düşürebileceği ifade edildi.

S&P’nin yayımladığı raporda, güçlü çelik fiyatlarının korunmasının kaldıraç oranının azaltılmasını hızlandırdığına ve baz senaryoda, Tata Steel’in düzenlenmiş borcunun, 2023 yılının Mart ayına kadar, 2021 yılının Mart ayına kıyasla %30’dan fazla azalmasının beklendiğine yer verildi.

Şirketin, sermaye harcamalarını artırdığı ancak söz konusu artışın, faaliyetlerden gelen nakit akış karşısında az kalmasının, kaldıraç oranını azaltmayı olumsuz etkilemeyeceği ifade edildi.

Bununla birlikte, Odisha’da yer alan Kalinganagar tesisindeki kapasite genişletme projesinin devreye alınmasıyla birlikte yıllık üretim kapasitesinin 5 milyon mt artırılmasının, önümüzdeki 3 ila 4 yıl içerisinde Tata Steel’in kredi notunu önemli ölçüde güçlendirileceği bildirildi. Söz konusu genişletme projesinin, borca girilmeden yapılacağı ve soğuk haddeleme ile pelet üretim birimlerinin kurulmasıyla şirketin kârlılığının artmasının bu duruma katkı sağlayacağı eklendi.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  Tata Steel  |  benzer haberler »


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