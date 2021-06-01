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S&P Metalloinvest’in görünümünü durağandan pozitife çevirdi

Salı, 01 Haziran 2021 11:08:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, küresel kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) şirketin görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini ve BB+ olan uzun vadeli kredi notunu teyit ettiğini açıkladı.

S&P tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Metalloinvest’in görünümündeki değişim, şirketin 2020 yılında zorlu piyasa koşullarına rağmen borçlarını azaltmasının ve operasyonel ve finansal sonuçlarındaki hızlı iyileşmenin sonucu oldu.

S&P analistleri, Metalloinvest’in, borç azaltma çalışmalarını destekleyecek uygun piyasa koşulları göz önüne alındığında 2021 yılında güçlü performans göstermeye devam etmesini bekliyor.


Etiketler: BDT  Metalloinvest  Rusya  |  benzer haberler »


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