S&P Metalloinvest’in görünümünü durağandan pozitife çevirdi

Salı, 01 Haziran 2021 11:08:35 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest, küresel kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) şirketin görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini ve BB+ olan uzun vadeli kredi notunu teyit ettiğini açıkladı.

S&P tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Metalloinvest’in görünümündeki değişim, şirketin 2020 yılında zorlu piyasa koşullarına rağmen borçlarını azaltmasının ve operasyonel ve finansal sonuçlarındaki hızlı iyileşmenin sonucu oldu.

S&P analistleri, Metalloinvest’in, borç azaltma çalışmalarını destekleyecek uygun piyasa koşulları göz önüne alındığında 2021 yılında güçlü performans göstermeye devam etmesini bekliyor.