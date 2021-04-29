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S&P: Hindistan’ın büyüme hızına yönelik tahmin yeni pandemi dalgasıyla birlikte revize edilebilir

Perşembe, 29 Nisan 2021 16:15:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor (S&P), pandemiyi kontrol altına almak için yeniden daha geniş önlemler getirilmesi halinde, Hindistan’ın %11’lik büyüme oranına ilişkin ‘temel durum tahminini’ revize etme olasılığının olduğunu açıkladı.

Kuruluş, geçen yıla kıyasla daha kötü bir seyir gösteren ikinci dalganın, Hindistan’ın ekonomik toparlanmasını geciktirmenin yanı sıra diğer ülkelerde de salgının etkilerini artırabileceğini söyledi.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın sağlık sistemi, son altı gündür günlük 300.000 yeni Covid-19 vakası ile zor günlerden geçerken, ölüm sayısının 200.000 barajını geçmesi bekleniyor.

S&P, büyük can kayıplarının ve önemli boyuttaki insani krizin yanında, salgının, ülkenin gayrisafi milli hasılası için aşağı yönlü risk oluşturduğunu ve faaliyetlerin kesintiye uğrama ihtimalini artırdığını düşünüyor.

İkinci dalgadan kaynaklanan toparlanma hızının ve ölçeğinin, Hindistan’ın kredi notu üzerinde etkileri olacağı da belirtildi. S&P, Hindistan’ın mevcut kredi notunu, yatırım yapılamaz seviyesinin bir üstü “BBB-” olarak belirlemiş durumda.


Etiketler: ekonomi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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